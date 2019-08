Keizer: «Bas Dost? Não queremos perder jogadores, mas a janela ainda está aberta»

Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo de amanhã, com o Sp. Braga (21 horas), Marcel Keizer foi confrontado com a atual situação de Bas Dost no Sporting."Treinou toda a semana, está aqui. Temos de ver o que acontece. Não queremos perder os nossos jogadores, mas a janela [de transferências] ainda está aberta e temos de esperar", afirmou.E prosseguiu: "Preferia que a janela de transferências fechasse já. Preciso de todos os jogadores que temos, mas às vezes as coisas não são assim. Temos de esperar para ver".Tal comoavança este sábado, o jogo com o Sp. Braga deverá marcar a despedida de Bas Dost do Estádio de Alvalade e até do Sporting. Obrigada a reduzir os custos com salários, a SAD está a desenvolver todos os esforços no sentido de transferir o holandês e, segundo informações recolhidas pelo nosso jornal, a situação poderá ficar desbloqueada na próxima semana.Com a continuidade de Bruno Fernandes a afigurar-se cada vez mais real após o encerramento do mercado em Inglaterra, os responsáveis leoninos veem na venda do avançado a solução ideal para garantir um encaixe, cortar despesa e reinvestir no plantel. Sem o mesmo peso desportivo que o capitão na última temporada e nos primeiros jogos em 2019/20, a saída do ponta-de-lança poderá resolver os problemas imediatos de tesouraria e em Alvalade há a convicção de que poderá ser possível resolver o assunto em breve.O principal obstáculo é o desejo do jogador em prosseguir a carreira num campeonato de topo e, neste momento, as alternativas são Alemanha, Itália e Espanha. O Sporting já recebeu ofertas provenientes do México, China, Turquia e Médio Oriente. Ainda não descartado está o Zenit, que também está a preparar um proposta.