Keizer e as cadeiras lançadas por adeptos: «Na última final ganhámos e estavam todos felizes»

Visivelmente desapontado com a goleada sofrida diante do Benfica, por 5-0 , Marcel Keizer admitiu que o resultado "é muito negativo" para o Sporting, ainda que lembre que na primeira metade os leões tiveram boas chances. Sobre a reação dos adeptos do final, que lançaram cadeiras para o relvado em jeito de insatisfação, o holandês puxou dos galões e lembrou as finais ganhas na época passada."Bem, claro que o 5-0 é muito negativo para nós. Na primeira parte tivemos boas oportunidades, mas depois do 2-0, a minha equipa continuou atrás do golo, mas o Benfica chegou aos cinco e ficou tudo difícil""No final do jogo pode-se dizer tudo. A primeira parte foi boa, na segunda parte, após o 2-0 tivemos de arriscar com mais avançados, mas o Benfica conseguiu fazer mais golos porque estávamos mais expostos""Não posso dizer nada sobre isso. A última final que fizemos ganhámos frente ao FC Porto e todos estavam felizes""Temos de aprender com os erros. Na próxima semana começa o campeonato e temos de estar prontos e responder da melhor forma possível"