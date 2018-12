Keizer: «É bom saber que os adversários querem ganhar-nos»

Marcel Keizer, treinador do Sporting, admitiu este sábado que pode fazer mudanças na equipa com vista ao jogo com o V. Guimarães, nomeadamente pela valia do adversário. O treinador reiterou ainda que está feliz pelos golos marcados pelos leões e recusou entrar em pormenores sobre o mercado de transferências."Não há problema em dizerem isso. Eu limito-me a ver o jogo e os jogadores a jogar. Todos os jogos são um teste, já jogámos em várias competições, a cada três dias temos testes. Vejos os jogadores a tentarem melhorar nos treinos e nos jogos.""Falar de filosofia é difícil. Eventualmente podemos mudar algo, não posso dizer hoje. Amanhã veremos o que o jogo traz. Sabemos que é um adversário difícil mas vamos ver no que dá o jogo.""O scouting conhece melhor os jogadores do que eu. O Geraldes já jogou no Sporting mas para já não há mais nada a dizer. Aqui é para falar do jogo e depois quando a abrir a janela podemos falar de jogadores.""É jogar nos espaços corretos e ter oportunidades, e os jogadores, com as suas qualidades, têm marcado várias vezes. Não é normal marcar tantos golos na liga portuguesa, os outros treinadores organizam bem as equipas, mas estou orgulhoso por isto.""Quando se joga, todos querem ganhar. Isso vai acontecer a cada três dias. É difícil estar sempre a ganhar, vamos continua a tentar. Mas é bom saber que os adversários querem ganhar-nos e que há bons adversários. Provavelmente vão tentar fazê-lo amanhã. Espero um bom jogo.