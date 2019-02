Keizer e o dérbi com o Benfica: «Nunca falo em derrota»

Marcel Keizer espera um jogo muito disputado com o Benfica amanhã, em Alvalade (17H30), e prefere não falar em favoritos. Derrota é também palavra 'proibida' antes do jogo para o treinador do Sporting "Nunca falo em derrota, acho que vamos ganhar. Há 3 hipóteses [vitória, empate e derrota] e falaremos depois do jogo. Favorito? As duas equipas jogam bem. Só posso dizer que vai se um bom jogo no nosso estádio", afirmou este sábado o treinador do Sporting em conferência de imprensa.É difícil falar do adversário. Vi esse jogo, assimo como outros que o Sporting fez antes de eu chegar. Só posso avaliar o que o Sporting fez desde que aqui estou. Só penso em praticar um bom futebol, por vezes melhor, outras vezes não. Queremos jogar no meio-campo dos adversários, mas o mais importante é vencer. Tentamos estar bem, mas isso demora algum tempo"."Posso chamá-los, sim""Estes jogos são importantes para as duas equipas. Não posso dizer nada sobre quem vai ganhar, mas este jogo é muito importante e o próximo também"."Frente ao FC Porto, tivemos oportunidades na primeira parte, na segunda parte não. Queremos criar oportunidades, mas as duas equipas vão estar muito próximas. Criar oportunidades não é fácil, mas vamos tentar".