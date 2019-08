Keizer e o estado anímico de Bruno Fernandes: «Continua o mesmo, ele adora o Sporting»

Bruno Fernandes sai, Bruno Fernandes fica. O tema tem sido incontornável nas últimas conferências de imprensa de Marcel Keizer. O treinador do Sporting reiterou esta sexta-feira, na véspera da receção ao Rio Ave, que espera continuar a ter o médio no plantel. O jogador não se deixa afetar pelos rumores e pelas notícias, garante Keizer, que falou também da Liga Europa, dos reforços que ainda gostaria de ver chegar e de Bas Dost."Temos 7 pontos em 3 jogos, amanhã vamos defrontar o Rio Ave, uma equipa que joga bem futebol. Será difícil, mas estamos prontos para jogar e ganhar. Precisamos de ganhar em Alvalade, estamos a preparar-nos há uma semana, será talvez a última vez que vamos ter uma semana completa para preparar um jogo esta época."O Rio Ave é uma equipa que privilegia a posse de bola, já no ano passado eram assim, têm um treinador experiente. Temos de encontrar uma resposta, em casa temos de ter mais bola, lutar pela vitória. Estamos confiantes""Espero que possamos fazer alguns negócios nos últimos dias de mercado. O futebol português esteve muito bem, ter tantos clubes na Liga Europa é muito bom, até para somar pontos. Na nossa equipa temos muitos jogadores jovens, há que gerir porque vamos fazer muitos jogos.""Espero que possamos contratar mais um ou dois jogadores. É difícil porque faltam poucos dias, mas toda a gente sabe que precisamos de um ponta-de-lança. Vamos ver o que acontece."Um ponta-de-lança é certo, mas não vou dizer a outra posição que queremos reforçar.""Nunca revelo a equipa publicamente na véspera dos jogos, mas é verdade que as pessoas gostaram da combinação, eles estiveram bem. Já disse antes que estamos à procura de um equilíbrio na equipa, a atacar é bom ter jogadores criativos, mas também temos de ter equilíbrio na defesa.""Temos três dias até ao encerramento do mercado, eu já disse que a janela já podia fechado... Vamos ver, por agora está cá, é um jogador de qualidade e todos esperamos que ele fique. Mas no futebol nada pode ser dado como certo.""Não mudou. Já falei muito sobre o Bruno Fernandes. Se falarmos da carreira, ainda tem muitos anos pela frente. Ele é muito forte, consegue mudar o 'chip' facilmente sobre o que escrevem ou o que dizem dele. Treina, brinca, trabalha bem, ajuda a equipa, para mim é o mesmo Bruno Fernandes. Claro que se há tantos clubes que te querem isso mexe contigo, mas ele continua o mesmo, ele adora o Sporting e vai continuar a gostar de jogar cá se ficar.""Tudo vai depender do que acontecer nestes últimos dias de mercado. Se alguém sair, tem de haver entradas. Mas volto a dizer, espero que ele permaneça.""A Liga para mim é muito importante, obviamente queremos estar as quatro competições. No ano passado estivemos na quatro mas é muito difícil. Esperamos que possamos permanecer muito tempo na Liga Europa.""Vamos defrontar o PSV e será bom voltar à Holanda. Será para mim um jogo especial e estou ansioso por que aconteça. Do Rosenbord conheço pouco e o LASK não conheço. Vamos ver vídeos. Não é o grupo mais fácil, mas é desafiante.""Os números falam por si. Mais de 80 golos em três épocas. Mas isto acontece no futebol, temos de continuar Espero que lhe corra tudo bem e nós temos de ser felizes também."