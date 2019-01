Keizer e o jogo com o Sp. Braga: «Não tememos nada»

Marcel Keizer mostrou-se confiante na antevisão da meia-final da Alliaz Cup, que o Sporting vai disputar esta quarta-feira, diante do Sp Braga. O técnico dos leões, que se apresentou bem-disposto na sala de imprensa, não esconde que está à espera de um jogo complicado diante dos minhotos. Sobre o clássico, apenas uma certeza: vai ver o jogo."É uma final-four, as quatro equipas são muito boas, trata-se de um grande desafio e estamos preparados para jogar. Para os jogadors também é um desafio jogar com o Sp. Braga e eventualmente a final.""O Sporting ganhou o ano passado, mas o que aconteceu no ano passado não pode ser relacionado com este ano. As equipas são diferentes, os jogadores são outros... Vai ser muito equilibrado para todas as equipas.""Vamos ver o que é melhor para a equipa e para o Sporting. Temos um par de bons avançados, vamos ver o que acontece""Não tememos nada, mas sabemos a qualidade da equipa. São bem organizados, o treinador é bom, jogam bem em contra-ataque... Estão bem classificados na Liga e vão disputar esta final-four.""Primeiro temos de ganhar, para nós não é importante o que acontece no outro jogo. Mas claro que vamos ver...""Também fizemos bons jogos fora. Quando se vê as estatisticas somos melhores em casa, aí temos o apoio dos nossos adeptos... Mas espero que eles também compareçam nesta final-four.""Regressou há pouco tempo, depois de duas leões. Não vou dizer quem vai jogar"