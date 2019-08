Keizer e o sorteio da Liga Europa: «Não é o grupo mais fácil, mas é desafiante»

"Vamos defrontar o PSV e será bom voltar à Holanda. Será para mim um jogo especial e estou ansioso por que aconteça. Rosenbord conheço pouco e o LASK não conheço. Não é o grupo mais fácil, mas é desafiante", acrescentou.



A fase de grupos da Liga Europa, que vai contar pela primeira vez com quatro equipas portuguesas, vai ser disputada entre 19 de setembro e 12 de dezembro.



A final da competição está marcada para Gdansk, na Polónia, para 27 de maio de 2020.

O Sporting vai defrontar os holandeses do PSV Eindhoven, os noruegueses do Rosenborg e os austríacos do LASK no Grupo D da Liga Europa e Marcel Keizer já comentou o sorteio. "A Liga para mim é muito importante, obviamente queremos estar as quatro competições. No ano passado estivemos nas quatro mas é muito difícil. Espero que possamos permancer muito tempo na Liga Europa", disse em conferência de imprensa.