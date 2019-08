Keizer e os festejos na Taça: «Lutamos todo o ano para isto mas quando acaba já está»

Tal como Bruno Lage fez em relação aos festejos do título de campeão nacional por parte do Benfica, Marcel Keizer também recordou as comemorações do Sporting após a conquista da Taça de Portugal, frente ao FC Porto.





"O importante é a primeira hora depois da vitória. Depois disso, conquistámos, festejámos no campo, no balneário. Fomos ao estádio estar com os adeptos, celebrámos à noite e depois e já está, passámos para a próxima temporada. Lutámos todo o ano para isto mas quando acaba já está, é uma ou duas horas… Ficamos felizes mas já está. Continua na próxima época. Toda a gente no clube fica contente porque não conseguimos tal feito sozinhos. Celebrámos mas a primeira hora, com os jogadores e no balneário, é a mais valiosa. Depois disso, tudo volta ao normal", disse o técnico holandês, no canal 11, à conversa com o treinador do Benfica, antes da Supertaça de Portugal.