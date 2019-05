Keizer: «Espero manter todos os jogadores e começar a próxima época logo ao mais alto nível»

Marcel Keizer, treinador do Sporting, explicou que conta manter todos os jogadores do plantel para a próxima época, ainda que reconheça que podem surgir problemas com o mercado de verão."No futebol há sempre mudanças em todos os clubes. Claro que, como treinador, espero manter os jogadores e assim começar logo ao mais alto nível. Mas sabemos que há essa dificuldade de haver duas janelas de transferências por ano. Claro que pensamos na equipa para a próxima época, mas isso é algo que agora deixamos para o verão", referiu em conferência de imprensa.Questionado sobre as notícias que ligam Bruno Fernandes ao Manchester City, Keizer garantiu que não fala disso com o médio: "Nunca falo com ele sobre outras coisas que não o Sporting. Só falamos de futebol, do jogo seguinte e das semanas seguintes. Toda a gente pode falar de tudo, mas nós só falamos do próximo jogo".Por fim, sobre as notícias acerca da aproximação a Vietto, o técnico respondeu apenas: "Não posso dizer nada sobre isso."