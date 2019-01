Keizer está feliz com três regressos e explica ausência dos reforços

Marcel Keizer já contou com Montero e Wendel no treino desta quarta-feira, uma boa notícia, tendo em conta o encontro de amanhã, com o Belenenses. Nani já tinha sido integrado na véspera. O técnico não vai poder contar com Bruno Fernandes, que cumpre um jogo de suspensão, nem com os reforços Francisco Geraldes e Luiz Phellype, mas garante que os 18 jogadores que convocar para a partida com os azuis tudo farão para dar conta do recado."Estão aptos para jogar e isso é bom para nós. Temos muitos jogadores disponíveis. Quanto ao jogo, o Belenenses tem conseguido bons resultados nos últimos tempos. Temos de garantir que fazemos um bom encontro.""Não estão ainda prontos para jogar, há papelada a tratar. Fisicamente estão bem, a treinar, mas chegaram há pouco tempo para ver o que podem fazer. Temos jogado muito e treinado pouco. Já conhecemos o Francisco, o Luiz chegou agora.""Melhor desejo para ano novo é todos saúde e felicidade para todos. O futebol é importante mas há coisas mais importantes na vida.""Vai ser difícil, trata-se de uma equipa boa, com bons resultados. São bem organizados. Vai ser complicado, ainda para mais sem o Bruno Fernandes, que está suspenso, mas ele será substituído por outro jogador em campo.""Não posso dizer. O Bruno é um jogador muito importante para nós, toda a gente sabe disso. Esteve bem nas últimas semanas. E nos últimos anos. Ele tem uma maneira positiva de encarar os jogos, marca golos... Vamos sentir a sua falta, mas tenho de me focar em que está lá e amanhã vamos ter 18 jogadores que vão ter de completar esta missão.""Não tenho medo disso porque sei que toda a gente está a lutar muito para nos mantermos a um nível alto. Espero que toda a gente fique. Se alguém sair logo resolvemos a questão."