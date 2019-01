Keizer esteve na Holanda para o funeral do sogro

Marcel Keizer viajou até à Holanda para estar no funeral do sogro, que faleceu antes da meia-final da Allianz Cup frente ao Sp. Braga, e por essa razão não orientou o treino de ontem. Foi Rodolfo Correia, treinador-adjunto de Keizer, que ministrou a sessão, essencialmente de recuperação após o encontro com a formação arsenalista.Hoje, o holandês já é esperado em Portugal, mas a verdade é que não chegará a tempo de orientar o treino e, por isso, será de novo Rodolfo Correia a preparar os leões para a final da Allianz Cup, amanhã. O treinador-adjunto, que foi contratado ao Al Hilal da Arábia Saudita, fará igualmente a antevisão do clássico frente aos dragões, em Braga.Refira-se que no final do jogo com o Sp. Braga, decidido nos penáltis, Frederico Varandas, presidente do Sporting, dedicou a vitória a Marcel Keizer devido ao momento difícil por que está a passar. "Dedico esta vitória ao nosso treinador, Marcel Keizer, que teve a infelicidade de perder um familiar muito próximo e, com grande profissionalismo, fez o jogo. Com grande dificuldade foi à conferência de imprensa e esta vitória é para ele", referiu Frederico Varandas, solidário com a dor do técnico.