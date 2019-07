Keizer: «Foi o melhor desempenho até agora... mas podemos fazer melhor»

Marcel Keizer admitiu que a exibição diante do Liverpool ( 2-2 ) foi a melhor do Sporting nesta pré-época mas considerou que é possível melhorar."Foi o melhor desempenho até agora mas ainda não estou feliz com os 90 minutos. Podemos fazer melhor. Na posse estivemos bem mas também falhámos alguns passes fáceis. No geral estivemos bem. Gostei a partir dos 15 minutos quando saímos bem da pressão mas não gostei dos últimos cinco minutos da primeira parte, quando sofremos um golo", analisou o técnico, em declarações à Sport TV.Com a Supertaça a aproximar-se, Keizer sublinha que a prestação de hoje não influencia em nada o que vai na sua cabeça: "estou sempre confiante, não depende do que aconteceu hoje. Mostrámos que podemos jogar futebol."O técnico leonino foi ainda questionado sobre as conversas de Bruno Fernandes com Jürgen Klopp e Jordan Henderson no final da partida, desvalorizando as mesmas, numa altura em que se fala da possível ida do capitao para Inglaterra: "os jogadores falam entre eles no relvado. Só falaram de futebol. O Bruno esteve bem outra vez e é bom para ele e para a equipa."