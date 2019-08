Keizer: «Jonas fará falta ao Benfica e saída de Félix não foi boa para o futebol português»

Marcel Keizer abordou na RTP 3 as saídas de Jonas e João Félix no Benfica, na antevisão do encontro com as águias na Supertaça. O técnico não consegue encontrar um favorito para o dérbi mas diz que os leões estão preparados, apesar de uma pré-temporada com resultados aquém do esperado."Não vejo nenhum favorito e espero um jogo muito duro. São duas equipas que vão procurar ter muito a posse de bola, a quererem jogar futebol. Eu penso que a Supertaça terá um extra pois é um dérbi e estamos desejosos de disputá-lo.""Nós preparámos a equipa através de pequenos passos. Os jogadores jogaram 45, 60 e 75 minutos, demos a oportunidade a vários jovens de treinarem com a nossa equipa e, dessa forma, colmatámos as ausências do Acuña, Borja, Diaby, Coates e os jogadores que chegaram mais tarde. A pré-época correu bem, é normal que se deseje ganhar mas nem sempre é possível. Mostrámos bom futebol mas também cometemos alguns erros que nos levaram a empatar ou perder os jogos. Agora temos toda a gente de fora e estamos preparados e adoramos disputar estes jogos.""Não sei se vai jogar, sei que está preparado, ele fez a pré-epoca connosco mas temos de esperar até domingo para ver o onze.""Ele jogou duas vezes no lado esquerdo nos últimos dois extremos. Ele não é um extremo mas é um excelente médio que pode jogar à esquerda, direita ou no centro, isso não é um problema para ele.""Jonas é um jogador experiente que marca com facilidade e certamente fará falta. O João Félix é um jogador muito jovem que esteve excecionalmente bem no ano passado.""Eu acho que os jovens devem ficar nos seus países por alguns anos, seria bom para o futebol português. Eu não penso que seria bom para mim pois entram novos jogadores que também são grandes jogadores, é assim que eu vejo. Não foi bom para o futebol português o João Félix ter saído. Sei que eles vão ter 11 bons jogadores em campo mais os suplentes e o mesmo se passa connosco.""Eu acho que fez um bom trabalho na última temporada, entrou a meio da época e parece-me um treinador calmo, é o seu estilo no banco, Não tenho uma opinião sobre esse estilo, é o dele. Eu também não tenho problemas em reconhecer quando uma equipa é melhor. Vamos disputar o jogo e depois veremos o que vai acontecer, é claro que os dois treinadores e os jogadores vão querer ganhar o jogo, será um jogo leal e no final alguém será congratulado."