Keizer: «Mentalidade e espírito dos jogadores mudou o jogo»

Keizer apoia Nuno Pinto: «Futebol é muito bonito mas há coisas mais importantes»

Marcel Keizer admitiu que o Sporting não esteve bem na primeira meia-hora do jogo com o Nacional, mas sublinhou a reação dos seus jogadores e a reviravolta no marcador."Não ficámos satisfeitos com os primeiros 30 minutos, não estivemos bem. Dou desde já os parabéns ao Nacional porque jogou muito bem. Tivemos sorte em estar apenas 2-0, mas a mentalidade e o espírito dos nossos jogadores mudou o jogo. Estão de parabéns. O que pedi aos jogadores? Em poucas palavras não é possível dizer. Na primeira meia-hora todos chegavam tarde, o primeiro, o segundo… Não foi bom. A partir dos 30 minutos melhorámos, marcámos um golo e na segunda parte pressionámos melhor e criámos oportunidades. Toda a gente pensa que é só futebol de ataque, mas também pensamos em defender, embora não se tenha visto isso nos primeiros 30 minutos", referiu à Sport TV.Questionado sobre se preferia vencer com menos sofrimento, o técnico foi claro: "Sim, pelo treinador e pelos jogadores. Ganhámos e creio que no estádio adoraram o jogo. Não se jogou sempre bem, mas é bom ver sete golos. O futebol é isto".