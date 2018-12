Keizer nega jogo fácil para o Sporting: «Com 2-1 o Mathieu faz um corte importante»

Marcel Keizer: «Boa questão para mim, ainda nem defrontei as equipas do topo da tabela» Marcel Keizer: «Boa questão para mim, ainda nem defrontei as equipas do topo da tabela»

Apesar da goleada ( 1-4 ) diante do Feirense, Marcel Keizer recusou que tenha sido uma partida fácil para o Sporting, recordando um lance na primeira parte em que os fogaceiros estiveram perto de empatar. À Sport TV, o treinador leonino salientou ainda a importância de voltar aos triunfos, depois da derrota em Guimarães."Não creio, com 2-1 o Mathieu faz um corte muito importante. Depois do penálti [n.d.r.: o 1-2] foi difícil para nós mas no fim ganhámos.""É sempre bom mas não é importante no sentido de que queremos marcar sempre e criar ocasiões. Depois de perder é bom dar a volta com um triunfo.""Os jogadores estiveram no controlo da bola e da posse, podemos fazer melhor mas estou feliz com quatro golos.""É importante estar na decisão. Grandes clubes estão lá e nós tambem queremos. Veremos o que acontece."