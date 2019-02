Keizer: «Nos últimos cinco jogos ganhámos uma meia-final, uma final...»

Marcel Keizer desvalorizou este sábado, na antevisão do jogo com o Feirense da 21.ª jornada da Liga NOS, as derrotas frente ao rival Benfica, lembrando que os leões conquistaram recentemente a Taça da Liga."Não estou preocupado. Nos últimos cinco jogos ganhámos uma meia-final, uma final... A taça estava no nosso autocarro, acho que ganhámos. Percebo o que querem dizer, mas os últimos cinco jogos foram difíceis. Expliquei o que aconteceu à equipa", afirmou sublinhando a saída de bons jogadores no último verão.O treinador do Sporting confirmou ainda que Bas Dost estará convocado para o jogo com o Feirense: "Está fresco e pode jogar. Fazemos rotação com alguns jogadores. Temos de fazê-lo agora, porque, caso contrário, não conseguimos ter a equipa mais fresca no relvado."Quanto a facto de Filipe Martins estrear-se no banco do Feirense pode ser encarado como motivação extra: "Não os conheço suficientemente bem, mas penso que os jogadores vão lutar por todos os pontos, porque têm problemas e querem manter-se cá em cima. Penso que, com o outro jogador, fizeram um bom trabalho. É difícil ser treinador lá, mas têm outro treinador. A equipa pode ter um extra [de motivação] nos primeiros jogos", afirmou.