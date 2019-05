Keizer: «O que os jogadores fizeram hoje foi incrível»

Keizer: «A mentalidade desta equipa é inacreditável» Keizer: «A mentalidade desta equipa é inacreditável»

Completamente rendido aos seus jogadores. Foi assim que Marcel Keizer se apresentou na zona de entrevistas rápidas da RTP após a conquista da Taça de Portugal, com uma vitória nos penáltis diante do FC Porto, isto após o empate a dois no final do prolongamento."O que fizeram hoje foi incrível. O carácter que evidenciaram e o seu espírito, foi incrível. Sofrer o 2-2 no último minuto, mas focaram-se para os penáltis. Todo o crédito merecido para eles", declarou o holandês."Não imaginava, mas tentámos e conseguimo-lo. É incrível. Muito bom para eles""Agora já tenho tenho uma pequena ideia"