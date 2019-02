Keizer: «Podíamos ter tido um melhor resultado»

Desapontado pela derrota do Sporting na Luz por 2-1 , Marcel Keizer admitiu que os leões foram a equipa que mais bola teve neste dérbi da Taça de Portugal, considerando que o resultado não se ajusta àquilo que se viu no relvado do estádio do Benfica."Não concordo que tenhámos jogado mal, penso que fomos a equipa com mais bola. Temos de ver a posse de bola da nossa equipa e a deles mas eles foram perigosos no contra-ataque e nós tivemos algumas perdas de bola. Porquê? Pode acontecer no futebol. Não fizemos um mau jogo, penso que reduzimos as perdas de bola, especialmente no meio-campo. Na frente de ataque, não há problema porque daí não sofremos contra-ataques mas no meio… isso aconteceu algumas vezes. Tivemos mais posse, na 2ª parte tivemos grandes oportunidades. Penso que merecíamos o empate mas depois do 2-0, numa péssima decisão nossa, eles tiveram mais oportunidades porque subimos muito. Fizemos o 2-1 mas antes disso já controlávamos o jogo", começou por dizer."Não é uma questão de confiança, eles sabem jogar muito bom futebol e já o mostraram. Mas pergunto-lhe, já viu jogadores com 24 jogos em cima que jogaram sempre bem? Mas mesmo não jogando bem, temos de ganhar. É para isso que trabalhamos e assim a forma vai regressar. Hoje, houve períodos de jogo em que fizemos bons passes e recuperámos a bola mas também houve períodos que perdemos passes fáceis. Isto tem de melhorar. Penso que hoje podíamos ter tido um melhor resultado", concluiu.