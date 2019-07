Keizer recebe 'reforços'

Enquanto o Sporting realizava o treino de recuperação em Bruges, Marcel Keizer recebeu três ‘reforços’ em Lisboa. Tudo porque chegaram ontem à Academia Sebastián Coates, Bruno Gaspar e Gelson Dala.

O uruguaio regressou de férias após a participação na Copa América que decorreu no Brasil, enquanto o lateral-direito e o atacante angolano estiveram em ação na CAN no Egito.

Não sendo provável que este trio integre a comitiva do Sporting que se deslocará aos Estados Unidos, Marcel Keizer ficará quase com todo o plantel à sua disposição. Para o grupo ficar completo, o treinador holandês ficará ainda à espera de Marcos Acuña e Diaby, que voltam amanhã e dia 25, respetivamente.