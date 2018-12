Keizer: «Rui Vitória? Estou apenas focado na minha equipa»

Marcel Keizer foi este domingo questionado sobre a situação relacionada com o treinador do Benfica, Rui Vitória. O técnico holandês do Sporting admitiu que está atento à realidade dos outros clubes, mas está focado na sua equipa."Rui Vitória? Estou apenas focado na minha equipa. Vejo as outras equipas, mas toda a minha energia vai para os meus jogadores", disse.Quanto ao jogo que os leões terão na segunda-feira, diante do Rio Ave, Keizer não está à espera de facilidades."Vimos os jogos do Rio Ave, eles jogam muito bom futebol. Vai ser um jogo difícil. Vamos dar o nosso melhor e vamos ver o que acontece amanhã", referiu.Keizer também se mostrou satisfeito com a veia goleadora demonstrada pelos leões desde que Keizer chegou (10 golos em dois jogos), explicando que valoriza a forma como os golos são construídos."Ninguém estava à espera de seis golos num jogo de Liga Europa, mas o mais importante é a forma como marcamos os golos. A construção da jogada, a pressão na recuperação da bola. Procuramos recuperar a bola e a partir daí marcar golos. Marcámos muito porque temos muitos jogadores que podem marcar golos e isso torna a tarefa mais fácil. Temos jogos a cada três ou quatro dias e é importante estarmos focados no próximo jogo", garantiu.