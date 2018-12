Keizer: «Sabemos que o tipo de futebol que jogamos não é fácil»

O resumo do V. Guimarães-Sporting (1-0) O resumo do V. Guimarães-Sporting (1-0)

Marcel Keizer, treinador do Sporting, perdeu pela primeira vez desde que chegou ao comando técnico dos leões, depois de seis jogos com seis vitórias e 30 golos marcados."É uma vitória merecida do V. Guimarães. Eles foram melhores do que nós. Não tomámos as melhores decisões e este foi o resultado", assumiu à Sport TV no final do encontro, antes de assumir que o tipo de futebol que quer ver o Sporting fazer... não é fácil de praticar. "Sabemos que o tipo de futebol que jogamos não é fácil. Todos os jogos temos de estar bem em todos os aspetos. Quando não passamos bem e o espaço não é muito... corremos riscos."Keizer admite que perder é sempre mau em qualquer fase da época. "É sempre problemático quando se perde. Queremos ganhar sempre. Mas vamos continuar a tentar melhorar e no final vamos também ganhar este tipo de encontros. Hoje foi um mau dia para nós."