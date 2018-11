Keizer: «Se tivermos ajuda no Vorskla-Arsenal muito bem mas não é para isso que estamos aqui»

Marcel Keizer espera vencer o Qarabag na quinta-feira, num encontro da 5.ª jornada do grupo E da Liga Europa, e se possível com bom futebol, como é seu apanágio. Ainda assim, não rejeita o que possa vir da outra partida do grupo, entre Arsenal e Vorskla - por exemplo, um empate dos ingleses aliado a uma igualdade dos leões automaticamente apura a equipa portuguesa."Queremos ganhar, esperamos que com bom futebol, atrativo, mas o principal é vencer. Quando o jogo começar, concentramo-nos em nós e no que temos de fazer. Se tivermos ajuda do jogo do Arsenal muito bem, mas não é para isso que estamos aqui. Esperamos conseguir um bom resultado", começou por dizer o treinador do Sporting, na conferência de antevisão ao encontro.Com o passar dos dias, Keizer vai conhecendo melhor o plantel à sua disposição, deixando elogios mas também a esperança de que a equipa possa subir de rendimento. "Quanto mais trabalhamos no clube, melhor conheço os jogadores. Depois de 2/3 semanas, aprendemos com eles todos os dias. Mudar a maneira de jogar nem sempre é pela mudança de jogadores, mas claro que conhecê-los é sempre importante. Não falo de jogadores individualmente. Gostei da 2.ª parte na Taça de Portugal, há coisas que a equipa pode melhorar mas falar individualmente em público não é para mim. Penso que o espírito e energia que uma equipa deve ter... o Sporting tem mostrado. Mostrou frente ao Arsenal e espero que mostre frente ao Qarabag. As duas equipas vão à procura da vitória, o que torna o jogo mais interessante", considerou.Entre lesões e castigos, são muitos os ausentes no Sporting. Keizer desvaloriza essa 'razia': "Temos uma boa equipa e não apenas 11 jogadores. Temos 25, por isso alguns ficaram em Lisboa. Podemos jogar bom futebol com quem está e é isso que espero para amanhã."