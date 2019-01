Keizer só perdeu o norte com... Felipe

O primeiro clássico disputado por Marcel Keizer foi vivido bem ao estilo que o treinador holandês tem demonstrado desde que chegou ao Sporting: uma calma absolutamente impressionante, mesmo durante os momentos de maior tensão num jogo já de si carregado de enormes emoções. O holandês esteve a maior parte do tempo de pé, do lado direito do banco de suplentes do Sporting, assistindo ao que se passava no relvado com a maior das calmas. A exceção que confirma a regra foi quando Felipe ‘atropelou’ o compatriota Bas Dost, a escassos metros da posição em que Keizer estava. O treinador não se conteve e, como se tivesse sido impulsionado por uma mola, vociferou para o relvado, exigindo a Hugo Miguel que mostrasse um amarelo ao central brasileiro do FC Porto.

Tempestade de emoções

A tranquilidade exibida ao longo dos 90 minutos por Marcel Keizer contrastou com o estilo de liderança adotado por Sérgio Conceição. Fiel a um estilo que tão bons resultados deu na temporada passada, o treinador do FC Porto esteve sempre ‘ligado à corrente’, dando constantes indicações para o relvado, em busca do equilíbrio tático que os dragões procuraram ter desde o apito inicial.

A tempestuosidade de Sérgio Conceição ficou perfeitamente demonstrada no momento da substituição de Danilo Pereira: o reforço Fernando Andrade entrou em campo, mas não transmitiu as indicações que o treinador pediu. Sérgio não gostou e foi quase até à área técnica do Sporting para conseguir falar com o brasileiro, de forma a corrigir o esquema do meio-campo portista.