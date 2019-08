Keizer sobre Bruno Fernandes: «É um dos melhores da Liga e está pronto para ajudar a equipa»

Numa conferência de imprensa que servia para fazer a antevisão do jogo com o Marítimo, a derrota na Supertaça ainda esteve bem presente na conversa de Marcel Keizer com os jornalistas. O treinador não esconde a desilusão, mas garante que o foco do grupo está agora no jogo na Madeira. Sobre Bruno Fernandes - que acabou por não ser transferido para Inglaterra -, não tem dúvidas que o empenho e a dedicação do capitão serão as mesmas."Foi uma semana muito dura, mas estamos preparados e motivados para começar a nova época. Sabemos que o Marítimo é uma equipa complicada, vimos dois ou três jogos que fizeram na pré-época, sabemos muitas coisas, conhecemos o seu treinador e estamos preparados para começar.""É um dos melhores jogadores da Liga, mentalmente é muito forte e acredito que está pronto para ajudar a equipa.""Penso a melhor para os dois é jogar a 10. Isso torna as coisas mais difíceis, mas a pré-época serve para testar essas coisas. Um sistema diferente pode ser a opção, mas não vou mudar.""Durante o encontro, e falámos disso ao intervalo, a pressão para decidir não foi a melhor. Treinámos isto durante a semana. Estamos preparados, o Benfica jogou bem, criou-nos dificuldades pela direita, isso foi um problema, mas fizemos bons contra-ataques."A primeira razão é porque temos bons centrais. A segunda é que podemos atuar em 4x3x3, jogámos na assim na pré-época e no ano passado. Mas também fizemos alguns bons jogos com 3 centrais, contra o Sp. Braga e o Benfica em casa, para a Taça. Isto deu-nos confiança e por isso jogámos asim. Para nós é bom podermos jogar de duas fromas. Jogamos com quem está em melhor forma.""Ficámos desiludidos. Mas foi a terceira final, ganhámos duas. Se tivéssemos ganho este jogo seriam três vitórias em três finais consecutivas. Ficámos desiludidos, claro. A pré-época não foi a que desejámos, vários jogadores chegaram tarde, mas penso que estamos preparados para amanhã.""Não tenho medo, tivemos um mau resultado e agora temos de nos preparar para uma vitória. O Sporting é assim, a pressão está lá, toda a gente quer que o Sporting ganhe. Jogámos três finais, ganhámos duas e temos de continuar.""No primeiro dia toda a gente estava muito desiludida, no segundo fizemos um jogo e no terceiro treinámos com toda a gente e aí o foco passou a estar no Marítimo. A confiança e a alegria de jogar futebol regressam."