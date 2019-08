Keizer sobre Bruno Fernandes: «Todos esperamos que ele fique»

Bruno Fernandes centrou as atenções na conferência de imprensa de Marcel Keizer de antevisão da Supertaça e o treinador do Sporting acabou por formular um desejo: que o capitão leonino não saia. Mas, como explicou o holandês, até ao último dia de mercado tudo pode acontecer e para já o foco é o jogo com o Benfica. O médio vai ser aposta do treinador."Se tudo decorrer dentro da normalidade, ele vai jogar. Obviamente esta atenção pode mexer com o jogador, é normal. Mas acredito que o Bruno, que é muito boa pessoa, tem competência para deixar isto de lado e jogar, como fez na pré-época. Vejo o Bruno Fernandes, como sempre. Tem muito em que pensar, como todos os jogadores que são cobiçados...", referiu Keizer.Será este o último jogo do médio de leão ao peito? "Todos esperamos que ele fique. Mas há sempre a possibilidade de ele sair durante todas as semanas até ao fecho do mercado. Ele vai jogar e depois logo se vê se vai ser o seu último jogo ou não."Keizer não quis revelar onde o capitão vai jogar. "Penso que o Bruno pode jogar em várias posições, comigo na época passada jogou a 10, é a melhor posição para ele. Tem muita energia, temos de lhe dar liberdade, não podemos prendê-lo a apenas uma posição."