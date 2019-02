Keizer soube três horas antes do jogo que poderia contar com Ristovski

Marcel Keizer revelou em conferência de imprensa, logo após o encontro com o Benfica , que tomou conhecimento pouco antes do apito inicial do dérbi da despenalização de Stefan Ristovski, a qual tornava o macedónio elegível para defrontar as águias. "Soubemos três horas antes do jogo. Foi um pouco tarde...", admitiu o técnico holandês.Ristovski, recorde-se, foi suspenso por duas partidas na sequência da expulsão diante do V. Setúbal, tendo cumprido a primeira no dérbi do fim de semana passado. A segunda seria no desta quarta-feira, mas entretanto acabou por ser levantada pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.