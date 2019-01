Keizer tentou acalmar revolta de Bas Dost

Ainda não foi ontem que Alvalade voltou a ouvir o conhecido tema dos AC/DC, ‘Thunderstruck’, utilizado num cântico personalizado para Bas Dost sempre que o avançado fatura. Com efeito, o internacional holandês ficou de novo em branco e não conseguiu disfarçar alguma frustração em determinados momentos do jogo, tanto consigo próprio como também com a equipa de arbitragem. Keizer bem o tentou animar, mas certo é que Dost voltou a não ser feliz pelo 4º jogo consecutivo, depois dos embates com o Belenenses, FC Porto e Feirense.Exemplo disso foi um lance de ataque do Sporting, aos 31’, em que o goleador desperdiçou de forma clamorosa na cara do golo. Incrédulo com o que falhara, Dost esteve breves segundos cabisbaixo, mas foi de imediato encorajado por Keizer, que o aplaudiu. Pouco depois, aos 34’, a frustração transformou-se em ira dirigida a Rui Costa, por não ter assinalado um alegado penálti sobre si.Na última jogada da partida, Dost teve nova chance, mas de novo não teve sucesso. Após o apito final, esteve largos segundos ajoelhado na grande área, aparentemente fisicamente desgastado.