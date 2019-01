Keizer: «Troféu dá confiança mas o mais importante é a Liga»

Marcel Keizer analisou na Sport TV a partida frente ao FC Porto admitindo que o Sporting não esteve tão bem na segunda parte, embora tenha entrado num "modo de luta". O técnico mostrou-se feliz pela conquista da Allianz Cup mas já pensa no próximo desafio."Conquistar esta taça é muito bom, aqueles adeptos lá fora mereceram. Mas divertimo-nos por um dia e agora temos de continuar. Celebrar no relvado, balneário e talvez autocarro, mas depois vamos para casa e temos de continuar, porque queremos melhorar, queremos mais.""Foi a força do FC Porto que nos fez jogar assim. A equipa ficou no modo de luta, fizeram tudo o que podiam. Nos penáltis tens de ter um bocadinho mais de sorte para vencer. Na segunda parte não fomos a melhor equipa no relvado. A equipa lutou, correu, na defesa esteve bem, na qualidade de passe podemos fazer melhor. O FC Porto pressionou muito e tivemos dificuldades"."Sim, é importante. Lutar por cada metro no relvado, entreajuda, estou satisfeito com isso. Esta Taça dá mais confiança, mas já sabemos que podemos jogar futebol. Vamos continuar a trabalhar duro.""O calendário é apertado e não houve tempo suficiente para ele recuperar. Agora o jogo mais importante é o do Vitória.""É um bocado de sorte, mas tens de lá estar.""Para mim o mais importante é a Liga. E acho que para o clube também é. Vamos fazer tudo o que pudermos. Vamos lutar até ao fim.""Sinto a confiança do clube. No futebol tudo pode mudar em poucas semanas.""Para mim os árbitros fazem o seu trabalho, os jogadores também, os técnicos também… Todos erram. Queremos que não haja erros, mas isso não vai acontecer. Temos de continuar, sem queixas."