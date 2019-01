Klopp veta saída de Rafael Camacho para o Sporting

Rafael Camacho afinal não vai ser reforço do Sporting. O volte-face no processo surgiu esta quarta-feira, depois de uma reunião com Jürgen Klopp, na qual o técnico do Liverpool se negou a deixar o médio português sair, por considerar que este é um jogador para apostar na segunda metade da temporada.Segundoapurou, na base desta decisão está a crença que o alemão tem no potencial do jovem luso, de 18 anos, e que saiu reforçada pela sua atuação na segunda-feira frente ao Wolverhampton, numa partida em que foi titular.Rafael Camacho, recorde-se, tem contrato com os reds até final da temporada 2019/20.