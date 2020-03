Lar de idosos de Aveiro brinca com puxão dos calções de Wendel

Nos últimos anos o Centro Comunitário da Gafanha do Carmo tem habituado o país e os seus seguidores nas redes sociais a várias paródias e vídeos engraçados com base em temas da atualidade e o futebol não é exceção.





Desta vez os utentes daquela instituição de Aveiro brincaram com o puxão dos calções de Wendel durante o Sporting-Aves no último domingo, através de uma fotografia partilhada no Facebook com a seguinte legenda: "ATENÇÃO MAIORES DE 18 ANOS!! Wendel Faustino fica com os atributos bem à vista após o jogador Luiz Fernando puxar os seus calções".