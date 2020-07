Lateral do Manchester City apontado ao Sporting

O portal espanhol 'Pucela Fichajes' adianta esta sexta-feira que o Sporting é uma das equipas interessadas na contratação do lateral direito Pedro Porro, um jogador de 20 anos que se encontra cedido pelo Manchester City ao Valladolid até 20 de julho, data do encerramento da temporada em Espanha.





De acordo com a mesma publicação, a ideia dos citizens passa por voltar a ceder o lateral contratado na temporada passada ao Girona por 12 milhões de euros, podendo os leões ser o destino dessa cedência. Para lá do Sporting, refira-se, também o Betis estará na corrida, sendo que ambas as equipas estarão interessadas numa cedência com opção de compra.Avaliado em 9 milhões de euros, Porro disputou na presente temporada 15 partidas pelos pucela, 13 delas no campeonato e 2 na Taça do Rei.