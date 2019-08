Lazio entra na corrida por Bas Dost

O jornal italiano 'Il Messaggero' adianta esta sexta-feira que a Lazio estará interessada na contratação do avançado holandês Bas Dost. De acordo com este título, o dianteiro leonino, de 31 anos, é visto pelos responsáveis laziale como o substituto ideal para Felipe Caicedo, avançado ex-Sporting que estará de saída do clube romano, isto depois de terem negado a possibilidade de contratar Fernando Llorente. De acordo com a mesma publicação, Jorge Mendes estará envolvido na operação, podendo o negócio fazer-se por uma verba abaixo dos 10 milhões de euros.





Lembre-se que Bas Dost tem contrato com o Sporting até 2021, auferindo um salário anual de três milhões de euros limpos. Para lá dos romanos, o dianteiro também é seguido pelo Borussia Dortmund, Schalke 04, Fenerbahçe e Sevilha.