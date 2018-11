'Leais ao Sporting' emitem comunicado após decisão do Tribunal do Barreiro

Pouco depois de ser conhecido que Bruno de Carvalho e Mustafá i riam ficar em liberdade sujeitos a apresentações diárias às autoridades , o grupo Leais ao Sporting emitiu um comunicado no Facebook, onde reafirmam a "total confiança na Justiça e na inocência" do ex-presidente do Sporting."Sobre o que aconteceu com o ex-Presidente do Sporting CP os Leais reafirmam a total confiança na Justiça e na inocência do Dr. Bruno de Carvalho, aguardando, serenamente, o término do processo.Fazemos, também, uma referência de gratidão aos Leais que durante 4 dias estiveram estoicamente à porta do tribunal do Barreiro manifestando o seu apoio e em representação de todos os Leais espalhados pelo mundo.É tempo de unir o Sporting e de defender o seu passado, presente e futuro.Saudações Leoninas"