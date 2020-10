Leão direto para preparar o Gil Vicente

Com os três pontos na bagagem, o Sporting só teve tempo para sair do Estádio de São Miguel e de imediato encaminhar-se para o Aeroporto João Paulo II, em Ponta Delgada. Isto porque a equipa vai desde já começar a preparar a receção ao Gil Vicente, agendada para quarta-feira (21h45), embate esse em atraso da 1ª jornada da Liga NOS. Nesse sentido, e ao contrário do que é habitual, os leões não terão direito a folga, algo que só será provável depois do duelo com os gilistas.

Ainda assim, refira-se que, hoje, na Academia Cristiano Ronaldo, os titulares do jogo de ontem deverão limitar-se a fazer trabalho de recuperação.