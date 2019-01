Leão é perito no desempate por penáltis na final four da Allianz Cup

O Sporting afirma-se como um verdadeiro especialista no desempate por penáltis. Os leões voltaram a ganhar a Allianz Cup nos penáltis e foi a segunda final four seguida onde venceram todos os jogos desta forma.Na edição da época passada, a equipa de Alvalade afastou na meia-final o FC Porto por 4-3, depois de um empate a zero. Seguiu-se a conquista do troféu diante do V. Setúbal, com triunfo por 5-4 após um empate a um golo.Já este ano, o Sporting começou por bater o Sp. Braga por 4-3, depois do 1-1 nos noventa minutos. Este sábado a vítima foi o FC Porto: 3-1 nos penáltis, após o empate a um golo.