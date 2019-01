Leão encheu barriga de prémios

Ainda antes do apito inicial de Hugo Miguel, vários jogadores do Sporting foram distinguidos, pela Liga, por aquilo que fizeram no passado mês de dezembro.

Já numa altura em que ambos os onzes iniciais se perfilavam no relvado, houve espaço a uma pequena cerimónia, que começou por distinguir o capitão leonino, Bruno Fernandes, como o melhor jogador do campeonato no referido mês. De imediato seguiu-se Bas Dost, que repetiu o prémio de melhor avançado. Por fim, os suplentes Jovane (melhor golo) e Luiz Phellype (melhor jogador da 2ª Liga) foram também premiados.

Refira-se que, pelo FC Porto, Sérgio Conceição (melhor treinador) e Éder Militão (melhor defesa) já haviam sido distinguidos.