Leão regressa ao local do naufrágio

Após o confronto europeu com o Villarreal, o Sporting está de novo de malas aviadas, agora para uma deslocação com contornos especiais. Esta será a primeira vez que os leões regressam ao Estádio dos Barreiros depois do autêntico ‘naufrágio’ da temporada passada.

Na última jornada de 2017/18, à equipa então orientada por Jorge Jesus podia bastar apenas o empate diante do Marítimo para assegurar o 2º lugar e consequente carimbo no playoff de acesso à Liga dos Campeões. Mas o plano saiu... furado, uma vez que um ‘frango’ de Rui Patrício a remate de Ghazaryan, já nos descontos, ofereceu a vitória aos insulares. O Benfica ultrapassou os leões na tabela, os milhões da liga milionária voaram e a crítica aumentou.

Imediatamente após o apito final, e ainda com os jogadores do Sporting no relvado, as claques vincaram o desagrado e, depois, a contestação prosseguiu quando a equipa entrou para o autocarro. Mais tarde, já no Aeroporto Cristiano Ronaldo, no Funchal, registaram-se discussões e troca de empurrões entre as partes, com Acuña e Battaglia a serem os mais visados pelos adeptos. Este viria a ser um dos episódios decisivos para a maior mancha na história do Sporting: o ataque à Academia de Alcochete, dois dias depois da derrota na Madeira.