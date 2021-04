Leão supera prova de fogo

O Sporting deu um passo de gigante rumo ao título nacional, depois do triunfo na Pedreira frente ao Sp. Braga por 1-0, mesmo reduzido a dez elementos desde o minuto 18 por expulsão de Gonçalo Inácio.





Os leões ficam agora a torcer por uma ‘escorregadela’ do FC Porto, hoje, em Moreira de Cónegos, para poder ampliar a vantagem de quatro pontos, e também do Benfica, em casa, frente ao Santa Clara.Os leões ainda têm uma difícil deslocação à Luz, na 33ª jornada, o mesmo palco do ‘escaldante’ clássico das águias frente ao FC Porto (31ª), que pode ser decisivo para as contas do campeonato.