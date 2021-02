Leão voltou ao trabalho na Academia

O Sporting voltou esta manhã ao trabalho na Academia, num apronto no qual praticamente todos os titulares do encontro da véspera, diante do P. Ferreira, apenas fizeram treino de recuperação. A única exceção foi Antonio Adán, que trabalhou normalmente no relvado com os restantes colegas.





O plantel dos leões volta ao trabalho na quinta-feira, isto depois de gozar um dia de folga esta quarta-feira. O apronto está marcado para as 10 horas, na Academia e à porta fechada, tendo já na mira do duelo de sábado com o Portimonense.