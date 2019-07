Leia o discurso da irmã de Bruno de Carvalho na AG do Sporting

Alexandra Carvalho, irmã de Bruno de Carvalho, falou este sábado na Assembleia Geral do Sporting , dizendo existir uma batalha entre David e Golias. Alexandra referiu que há evidências de uma "golpada", mas deixou claro que acredita na vitória em todo este processo."Há quem não baixe os braços e continue a aguardar que o tempo da justiça aconteça", sublinhou a irmã do antigo presidente dos leões, que este sábado vê apreciado o recurso sobre a sua expulsão de sócio do clube."Em primeiro lugar Viva O Sporting Clube de Portugal!Vivam todos os que continuamos unidos, acreditando que vale a pena defender, com verdade e honra, os princípios em que acreditamos!Saibam que, se hoje voto, sabendo que todo este processo é evidência de golpada, é por respeito a quem fez kms para aqui estar e porque acredito que a cada momento pode ser o momento da Justiça.Estamos a fazer Historia.Estamos a lutar contra ventos e marés de ditaduras e algemas antigas, que ainda permitem que um qualquer prepotente possa acordar e decidir "qual democracia qual merda, vamos fazer cair o presidente do SCP e recuperar o poder que perdemos!" E fá-lo por ser viciado na adrenalina de colecionar dinheiro e de subjugar quem lhe aparecer ao caminho, ou simplesmente porque acha que tem que servir-se a si mesmo ao invés de servir!E parece que os estou a ouvir ... "temos a malta com dinheiro, corrupta e gananciosa que está a perder com esta gestão, a comunicação social está sob a nossa alçada, temos amigos na politica, o sistema jurídico também é manejável, o gajo até tem mau feitio ... Malta, façamos uns quantos telefonemas e que as hostilidades comecem".E começaram.Chamei a esta saga David contra Golias.E claro que David somos nós.David somos os que lutamos ativamente pelos princípios da liberdade e da dignidade; somos os que lutamos por um Clube e por um País onde os sistemas politico, financeiro e judicial sejam independentes, íntegros, fiscalizáveis e ao serviço de todos sem exceção.No momento em que lemos estas palavras, na tradicionalmente budista e pacifista Myanmar extermina-se uma etnia inteira como aconteceu no tempo do Hitler. Todos os governantes o sabem e... e Nada! É apenas um exemplo de tudo o que se sabe e ... Nada! Continuamos nas nossas vidas até nos bater à porta.Em Portugal, a porta está aberta! No universo desportivo, aquele que é suposto fazer bem à saúde, entusiasmar, divertir e ser exemplo, assiste-se a mais um "confronto do costume" entre os que se consideram os senhores do capital, tão senhores e com tanto capital que nem lhes passa pela ideia olhar a meios para atingir fins, e uns quantos cidadãos mais informados, absolutamente temerários e vacinados contra veneno de jornalixo, que coloca à prova todas as instituições democráticas, mantêm-se firmes e decididos a fazer-se ouvir.Portugal, maravilhosa terra à beira do Atlântico, acorda, perde o medo de criar a instabilidade que o combate à corrupção inevitavelmente provoca, e aprende a aproveitar as oportunidades que surgem para desmascarar golpadas e abusos de corruptos e ultrapassados donos de dinheiro de origens obscuras, que, com encarquilhados e feios punhos de falsa renda, comandam marionetes e manipulam voluntariosos ingénuos.Portugal Acorda!Este dia 6 de Julho de 2019 ficará marcado, também, por ser um ponto chave de uma grande intentona clássica neste nosso mundo.Aconteça o que acontecer uma coisa é factual: mais uma vez apesar das ameaças, da guerra jurídica levada a cabo por gabinetes de nomes sonantes, há quem não baixe os braços e continue a aguardar que o tempo da Justiça aconteça.Acontecerá – desistir não é opção e, como dizia o meu Amigo Manuel Carvalheiro, do Fatias de Cá, se os bois se prendem pelos cornos, os homens prendem-se pela língua. Arregacemos mangas!Bem hajas, Sporting Clube de Portugal, que tens quem, mesmo a arder em fogos vários, se mantém vivo e firme na defesa da integridade e da liberdade.Bem hajam todos os que se têm mobilizado ordeiramente para obter informação, para a disponibilizar nos intervalos dos seus empregos e tempo de família, e participar, a suas expensas, nesta demanda pelo SCP, pela integridade, pela coerência e, acima de tudo, pelo cumprimento de um Estado de Direito.David mantem-se firme e acabará por vencer Golias.Ainda não sabemos quando.Mas sabemos que vencerá!Viva o SCPViva Portugal"