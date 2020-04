Leilão da camisola de Neto foi ganho por... Iuri Medeiros

O primeiro leilão solidário de camisolas, iniciativa promovida por Carolina Mendes, jogadora do futebol feminino do Sporting, 'sorriu' a... Iuri Medeiros O ex-jogador dos verdes e brancos licitou 500 euros por uma camisola e um par de botas de Luís Neto, central dos leões, e o valor irá agora reverter a favor da Comunidade Vida e Paz, para ajudar a atenuar os efeitos da pandemia no seio dos sem-abrigo.





Além da participação dos três nomes acima referidos, a conversa bem-humorada, que teve lugar no Instagram, contou ainda com a participação de Bruno Fernandes, antigo capitão do Sporting entretanto transferido para o Man. United, que ainda chegou a licitar 250 euros; e ainda de Luís Maximiano, atual dono da baliza de Alvalade.A iniciativa vai prolongar-se durante toda a semana, às 21 horas. Esta terça-feira, Carolina Mendes convida Coates, capitão dos leões, e no dia seguinte é a vez de Nélson Pereira, coordenador-técnico dos guarda-redes do Sporting. Quinta-feira contará com Ana Borges e a semana encerra com a participação de Bruno Fernandes.