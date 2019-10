Sporting aponta o dedo à discrepância nos cartões relativamente a FC Porto e Benfica

O Sporting utilizou o Twitter para criticar as arbitragens nos jogos dos leões, nomeadamente, em comparação com dois principais rivais, FC Porto e Benfica.





Os números depois de 7 jornadas e um jogo da Taça da Liga. pic.twitter.com/97DKACl2r5 — SportingCP_Directo (@SCP_Directo) October 4, 2019

Na publicação, baseada nos dados da 'Opta', os leões queixam-se que em sete encontros, entre campeonato e Taça da Liga, um jogador do Sporting recebe um cartão amarelo, em média, após 5,6 faltas, enquanto os seus adversários em 5,7 faltas. O FC Porto tem de fazer 8,1 faltas para ser admoestado com amarelo e os seus adversários vêm cartão após 4,1 faltas. No caso do Benfica, os jogadores dos encarnados recebem cartão amarelo a cada 8,7 faltas, enquanto os jogadores adversários são advertidos a cada 3,2 faltas.