Leões assinalam dia do voluntário do clube

O Sporting anunciou esta sexta-feira, dia 19 de junho, uma iniciativa que decorreu no espaço Semear da Associação BIPP (Banco de informação de pais para pais) – Inclusão para a Deficiência, e contou com 50 elementos ligados ao Sporting, com destaque para a presença do presidente Frederico Varandas, que visou a colheita de bens alimentares e assinalou o 1.º dia do voluntário do clube, que homenageou o ano de fundação dos leões (1906).





Frederico Varandas (presidente), André Bernardo (vogal do Conselho Diretivo e administrador executivo da SAD), Tomaz Morais (responsável pelo gabinete de formação interna e liderança), Paulo Gomes (diretor-geral da Academia), os jogadores da equipa principal Matheus Nunes e Tiago Tomás, Francisco Amiel (basquetebol), Taynan (futsal), Maria Siderot (judo), Leonor Borges (atletismo), Diogo Ganchinho (ginástica), Gersinho (treinador voleibol) ou João Souto (hóquei em patins) foram alguns dos elementos ligados ao Sporting presentes."A responsabilidade social tem um papel importante na cultura do Sporting Clube de Portugal, desde sempre o Sporting esteve junto da comunidade em que está inserido e o dia de hoje foi mais um exemplo disso", afirmou Varandas, em declarações reproduzidas no site oficial do conjunto de Alvalade.Na mesma nota, o Sporting refeririu que, seguindo "todas as normas de higiene e segurança estipuladas pela Direção-Geral da Saúde", a presença da meia centena de leões "permitiu a apanha de uma tonelada de batata – recorde diário nunca antes alcançado – 30 kg de acelga, 30 kg de couve coração e a limpeza de seis camalhões com 125 metros cada um". "Equivale a mais de uma semana de trabalho para os formadores e formandos deste projeto de agricultura biológica", acrescentou o clube.Em relação à Associação BIPP – Inclusão para a Deficiência, esta tem como missão "implementar programas sustentáveis que promovam a participação ativa da pessoa com deficiência na sociedade" e o objetivo de "dar resposta a um grave problema nacional, a elevada taxa de desemprego de pessoas com deficiência". Ao todo são 3 projetos, Semear Academia, Semear na Terra e Semear Mercearia.