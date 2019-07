Leões chegaram de madrugada à Bélgica

Numa fase da época em que os jogadores apresentam sinais de fadiga devido às cargas de treino a que são submetidos, os responsáveis leoninos estão a fazer todos os esforços para minimizar os efeitos negativos das deslocações. Para esta viagem à Bélgica, foi decidido que o plantel treinaria de manhã, possibilitando assim um período de repouso durante a tarde. A comitiva só partiu às 21h (em Lisboa), após ter jantado.

A equipa aterrou na Bélgica já após a meia-noite, e seguiu de imediato para o hotel onde os jogadores tinham à espera uma ligeira ceia destinada a quem tivesse fome já por volta das 2h (locais). Hoje, até às 19h30, a equipa permanecerá em repouso absoluto. Ainda em aberto está a possibilidade dos leões realizarem um treino ligeiro em solo belga, amanhã, antes do regresso. Recorde-se que na segunda-feira há nova viagem aos Estados Unidos tendo em vista o jogo com o Liverpool, no dia 24 de julho.

Tal como já aconteceu na viagem para a Suíça, os leões foram liderados pelo ‘team manager’ Beto. A representar a direção dos leões seguiu viagem o vice-presidente João Sampaio, que irá garantir o cumprimento do protocolo institucional. Convém ainda assinalar que à partida no Aeroporto Humberto Delgado, os jogadores ainda perderam alguns minutos a tirarem as habituais fotografias e distribuírem autógrafos.

Cidade em festa

A título de curiosidade, refira-se que o Sporting chega a Bruges num fim de semana de festa pois, no domingo, é celebrado o feriado nacional.