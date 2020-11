Leões com a moral em alta

O bom momento vivido atualmente pelos leões transparece dos treinos e mesmo quem está à distância, como é o caso de Pote, deixa a entender que já pensa no regresso.

Uma partilha do clube no Instagram com um momento da sessão de treino em que Palhinha, Nuno Santos e Quaresma disputam a bola num ‘meiinho’, acabou por originar uma provocação de Pote a Palhinha, questionando o médio sobre o facto de estar sempre no meio. Nuno Santos e Matheus Nunes não demoraram a responder, garantindo que Palhinha não só esteve no meio, como não saiu de lá enquanto os companheiros de equipa completaram os habituais 20 toques na bola.

Já Adán utilizou o Twitter para confessar que já se sente... aborrecido com a paragem do campeonato. “Os dias sem competição parece que demoram mais a passar, não concordam?”, questionou.