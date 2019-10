Leões de Portugal celebram 35.º aniversário no Estoril

Os Leões de Portugal, associação de solidariedade, vão celebrar o 35º aniversário no próximo 17, num evento que se vai realizar no Casino Estoril (Zeno Lounge), com início às 20h00, anunciaram ontem através do site do clube. As inscrições para o acontecimento que se prevê a presença de várias individualidades do universo sportinguista estão disponíveis até amanhã.