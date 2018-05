Em comunicado emitido no seu site oficial, o Sporting reagiu à comunicação da Inforphone, que esta sexta-feira anunciou a intenção de rescindir o contrato de patrocínio com os leões, revelando que a empresa, para além de estar em "incumprimento (...) em cerca de 100 mil euros", já tinha feito saber, em abril, que pretendia "pretendia renunciar ao contrato de parceria" com o clube "por estar em dificuldades financeiras graves, na sequência da falência da fábrica onde eram produzidos os componentes". De resto, na mesma nota, o Sporting acusa o presidente executivo daquela empresa de estar a "contribuir ativamente para o ambiente" que se está a viver.

Leia o comunicado na integra:

"O Sporting Clube de Portugal, como é público e já o denunciámos por diversas vezes, está sob um ataque, externo e interno, sem precedentes.

Nas últimas horas, a sucessão de notícias – umas verdadeiras (poucas), outras completamente falsas e caluniosas – pretende dar a ideia de um Clube em desagregação e com uma liderança frágil, isolada e sem rumo.

Neste contexto, o Grupo Inforphone, parceiro do Sporting Clube de Portugal, veio hoje a público anunciar que tenciona rasgar o contrato com o nosso Clube por considerar que "já não existem condições para estarmos ligados" ao Sporting.

Importa dizer que este é apenas um exemplo da teia que está a ser urdida há muito tempo, com o objectivo claro de denegrir o Sporting Clube de Portugal e de derrubar a actual Direcção.

Vejamos então os factos:

- O contrato de parceria em vigor entre o Sporting Clube de Portugal e o Grupo Inforphone, válido até final da época 2018/19, prevê que a empresa forneça ao Clube, em regime de permuta, 115 mil euros por época em equipamentos informáticos;

- Na época 2016/17, a permuta foi cumprida no valor de 118.620,80€;

- Na época actual, 2017/18, o consumo da permuta está nos 15.308,00€, o que significa que o Grupo Inforphone está em incumprimento com o Sporting Clube de Portugal em cerca de 100.000,00€;

- Em troca de correspondência efectuada com o Presidente Executivo do Grupo Inforphone, Dr. Tiago Ramos, datada do início de abril de 2018, fomos informados de que a empresa pretendia renunciar ao contrato de parceria com o Sporting Clube de Portugal por estar em dificuldades financeiras graves, na sequência da falência da fábrica onde eram produzidos os componentes;

- Um mês e meio depois desta troca de correspondência, o Presidente Executivo do Grupo Inforphone, num exercício de total desonestidade intelectual, decidiu contribuir activamente para o ambiente que estamos a viver, recorrendo a argumentação que falha com a verdade, alinhando com os objectivos da campanha negra contra o Sporting Clube de Portugal e escondendo a situação financeira do Grupo a que preside, e que são as únicas razões objectivas para a anunciada caducidade unilateral do contrato de parceria com a Inforphone.

Posto isto, e apelando à calma e serenidade de todos os Sportinguistas, queremos mais uma vez alertar para as intenções de quem, interna e externamente, continua e continuará a alimentar este ataque torpe e soez ao nosso Clube.

Estamos, como sempre estivemos, a trabalhar em prol dos superiores interesses do Sporting Clube de Portugal e para cumprir os objectivos desportivos, nacionais e internacionais, que temos pela frente e honrar os compromissos assumidos, desde logo o anunciado empréstimo obrigacionista e a entrada em vigor da nova reestruturação financeira que está em fase de maturação jurídica".