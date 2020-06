Leões fazem voluntariado

O presidente do Sporting, Frederico Varandas, deu o mote na área do voluntariado participando numa ação de recolha de bens alimentares com Matheus Nunes e Tiago Tomás, e a vice-presidente Maria Serrano deu continuidade à campanha. Acompanhada dos atletas Francisco Amiel (basquetebol), Cátia Azevedo (atletismo), Maria Siderot (judo) e Mário Miguel (treinador do futebol de paria), a dirigente participou em mais uma noite de trabalho com a Comunidade Vida e Paz que, diariamente, ajuda os sem-abrigo.





Em declarações à Sporting TV, a atleta Cátia Azevedo revelou-se satisfeita por poder ajudar os mais desprotegidos. "Serve para realmente pensarmos no que é realmente preciso para vivermos e sobrevivermos. O Sporting é um clube de família, e família é isto mesmo, ajudar-nos uns aos outros", sublinhou.