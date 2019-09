Leões felicitam André Cruz

André Cruz, o antigo defesa que se sagrou campeão de leão ao peito, completou ontem 51 anos, o Sporting não deixou de congratulá-lo. Através do Twitter oficial, o clube de Alvalade ainda desafiou os seus adeptos a recordarem o melhor momento do central no futebol português.





Recorde-se que caso João Benedito tivesse ganho as eleições, o antigo central assumiria a pasta do futebol.