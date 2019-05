Leões juntaram família para desejar sorte

Na véspera da final da Taça de Portugal, a direção do Sporting promoveu ontem uma iniciativa interna que reuniu centenas de jogadores e treinadores das várias equipas do clube e que terminou com uma... surpresa em pleno relvado de Alvalade. Perante uma bancada central bem preenchida, com atletas das mais diversas modalidades do Sporting, a equipa de futebol, que se concentrou para estágio no estádio ao final da tarde, surpreendeu os mais pequenos e recolheu energia positiva para o jogo desta tarde com o FC Porto no Jamor.

A visita inesperada foi recebida com entusiasmo e ninguém quis deixar de desejar boa sorte ao grupo de trabalho de Marcel Keizer. Antes, já os mais pequenos haviam tido a ocasião de ouvir treinadores e jogadores mais experientes, casos de Paulo Freitas ou Pedro Gil, da equipa de hóquei em patins. Uma reunião em família, na linha de outras iniciativas semelhantes que Frederico Varandas tem promovido desde que chegou à liderança do Sporting. O objetivo de ontem era, entre outros, dar uma força extra ao futebol para a final desta tarde no Estádio Nacional.